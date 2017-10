Buchheld trifft iPad mit den drei ???

Die Medienpädagogin Janina Wiegand erweckt mit euch die drei Detektive aus Rocky Beach am iPad zum Leben.Geschichten lassen sich auf viele verschiedenen Arten erzählen. Zum Beispiel als Buch, Film, Hörspiel oder Computerspiel. Mit einem Tablet wird man selbst im Handumdrehen zum Schriftsteller oder Regisseur. Mit kreativen Apps lassen sich kinderleicht Texte, Bilder und Videos erstellen und bearbeiten. Das wollen wir mit euch ausprobieren.Für unseren Workshop nehmen wir uns einen Fall der drei??? als Grundlage. Die Helden und ihre Abenteuer wollen wir in verschiedenen Formaten präsentieren (z.B. als e-book oder Kurzfilm). Dafür erstellen wir die Storyboards, fotografieren, filmen und bearbeiten die Ergebnisse am iPad.

Für Kinder von 9 bis 13 Jahren.