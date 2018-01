Buchmesse 2017

Die Aussteller

Achter Verlag, Weinheim Ammianus Verlag, Aachen Bärbel Schulz, Kalligrafi e, Waldbrunn biwo spiele, Mannheim Conte Verlag, St. Ingbert Edition Federleicht, Frankfurt a. M. Edition Pastorplatz, Aachen Edition Schröck-Schmidt, Oft ersheim Edition Tintenfaß, Neckarsteinach Golub Books, Karlsruhe Größenwahn Verlag, Frankfurt a. M. Hoff mannLiteraturPlanet, St. Wendel Kai Ortlieb, Buchbinderei, Eppelheim kalliope paperbacks, Bammental Kleine Druckwerkstatt, Bad Rappenau Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg Larimar-Verlag, Hockenheim Lauinger Verlag, Karlsruhe Logo Verlag, Obernburg Lothar Seidler Verlag, Heidelberg Mattes Verlag, Heidelberg Myttel-Rheinischer Ossian, Heidelberg Nats Editions, Schriesheim Neue Cranach Presse, Kronach Nomen Verlag, Frankfurt a. M. Odenwald-Verlag, Otzberg Palmyra Verlag, Heidelberg Verlag Hartmut Becker, Kirchhain Verlag Saphir im Stahl, Bickenbach Verlag S. Fechner-Sabo, Mainz Verlag Ute Fuchs, Helmstadt-Bargen Verlag Vogelfrei, Hofb ieber vogt multimedia-verlag, Reinheim Waldkirch Verlag, Mannheim Wellhöfer Verlag, Mannheim Wind und Sterne Verlag, Odernheim

Die im Begleitprogramm vertretenen Autorinnen und Autoren signieren ihre Bücher gerne am Stand ihres Verlags. Sie sind dort in der Regel bis zu einer Stunde nach dem Ende ihrer Lesungen anzutreffen. Die Kleine Druckwerkstatt Bad Rappenau und die Neue Cranach Presse, Kronach, bieten während der gesamten Messe aktives Drucken mit Kindern und Erwachsenen an!