1. Meisterkonzert

Iván Fischer | DirigentEmanuel Ax | Klavier

Programm:Bach: Suite Nr. 3 D-Dur BWV 1068Mozart: Konzert für Klavier und Orchester d-Moll KV 466Dvorák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88 "Englische"

Die Reihe der Meisterkonzerte beginnt mit dem Gipfeltreffen eines der besten Orchester mit einem der renommiertesten Pianisten der Welt. Das Budapest Festival Orchestra eröffnet mit Bachs Orchestersuite Nr. 3 unter Iván Fischers historisch informierter, jedoch niemals fundamentalistisch motivierter Leitung, bevor Emanuel Ax im Klavierkonzert von Mozart seine großartige Kunst darbietet. Die große Orchesterbesetzung präsentiert sich schließlich in Dvoráks 8. Sinfonie, die im leichten Gewand daherkommt, worunter ein ganzer Kosmos an Erinnerungen aus seiner Heimat, an Naturassoziationen und volksliedhaften Anklängen hervorblitzt.