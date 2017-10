Bücher in einfacher Sprache lesen

Haben Sie Lust auf Bücher und Geschichten? Dann kommen Sie doch zum Lese-Klub in die Stadtbibliothek Reutlingen! Eingeladen sind Erwachsene mit und ohne Behinderung. Wir lesen gemeinsam Bücher in einfacher Sprache. Und wir reden miteinander über die Geschichten. Das erste Treffen ist am 23. November. Zwei Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Reutlingen lesen aus dem Buch „Ziemlich beste Freunde“ vor. Sie können gerne auch vorlesen. Oder einfach nur zuhören.