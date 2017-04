Bücher mit Falten

Was tun mit alten Büchern vor dem Bücherfest? Um Platz für neue Lektüre zu schaffen, empfiehlt das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen einen Book Folding Workshop. Es gibt einfache Faltmethoden, um Bücher in wunderschöne Kunstgegenstände zu verwandeln. Im Rahmen des Workshops können die Teilnehmer/innen am Fr. 19.5. um 18:30 Uhr lernen, einen Schriftzug oder Objekte bzw. Silhouetten in die Sichtkante eines Buches zu falten. In lustiger Runde entstehen dabei kreative Dekorationen für das Bücherregal und etwas andere Geschenke für Bücherwürmer.