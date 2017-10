Aus der Fülle an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt hat Buchhändlerin Eva Roll eine persönliche Auswahl an Büchern getroffen, die sie an diesem Abend vorstellt. Schwerpunkt sind Romane und Krimis aus dem Programm verschiedener Verlage, aber auch Lieblingsbücher und ein paar Sachbuchempfehlungen fehlen nicht.

Es wird eine Bücherliste für eigene Notizen ausliegen. Alle besprochenen Bücher liegen außerdem auf einem Büchertisch zum Stöbern bereit.