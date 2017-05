Seit 1999 findet ein Büchermarkt in der Altstadt von Kirchberg statt. Ca. 80 Antiquariate, halbprofessionelle und Amateur-Buchhändler bevölkern das Marktgelände in den Gassen des "Städtle" von Kirchberg und bieten interessante und preiswerte Lektüre an. Einige Künstler "rund ums Buch" runden das Rahmenprogramm ab.