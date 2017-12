Traditionell am Dreikönigstag lädt die Stadt Reutlingen zum Neujahrsempfang in die Stadthalle ein. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt wird Oberbürgermeisterin Barbara Bosch das zurückliegende Jahr Revue passieren lassen, vor allem aber nach vorne in das bevorstehende neue Jahr und die weitere Zukunft der Stadt Reutlingen blicken. Beim Bürgerempfang werden zudem Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die sich durch ihr bürgerschaftliches Engagement besonders für die Stadt eingesetzt haben und dafür mit der Verdienstmedaille geehrt werden. Schließlich bietet die Veranstaltung Gelegenheit für persönliche Gespräche und vielfältige Begegnungen.