Bürgerfest 2017 - Botnanger Bürgerverein

Bürgerfest 2017 - Veranstalter: Botnanger Bürgerverein

im Innenhof des Bürgerhauses

Beginn: 14.00 Uhr

Der Botnanger Bürgerverein und das Bürgerhaus Botnang e.V. veranstalten ein Bürgerfest!

Nähere Infos folgen demnächst!

ab 21.00 Uhr spielt im Café intus die Band:

THE MERCY REBELS

THE MERCY REBELS aus Stuttgart, das ist guter, alter Rockabilly der 50s und 60s, gepaart mit einer ordentlichen Portion Rock`n`Roll. Dieser explosiven Mischung wird noch eine Priese Country untergehoben und fertig ist der unverwechselbare „Rebels-Sound“. Dabei setzen die vier Musiker aber nicht nur auf Abwechslung, Groove und gute Laune, sondern auch auf die Hommage ans Original.

In diesem Sinne! See you and move your hips!

You better be on time!

-The Mercy Rebels are:

SIR Alex: On the Vox 'n' acoustic

Sleepy B.: Gretsch

Big Daddy J.: Doublebass

Rattlesnake T.: Drums

Martin F.: Rock 'n' Roll 88's