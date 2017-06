Buga Brücken- und Baustellenfest

Mit einem Brücken- und Baustellenfest feiern Stadt und Bundes- gartenschau Heilbronn 2019 GmbH die Wiedereröffnung der Karl-Nägele-Brücke. Ab Montag, 17. Juli ist sie für den Verkehr wieder frei. Davor wird auf der Brücke und auf dem Bundesgartenschaugelände aber noch fröhlich gefeiert. Das Fest beginnt am Samstag mit dem Durschnitt des Bandes sowie Reden zur Eröffnung. Mit Musik, Essen und Trinken geht es in den Abend, ehe um 21:45 Uhr ein Weltrekordversuch am Ufer des Karlssees auf dem BUGA-Gelände startet. 333 Menschen sollen gleichzeitig Feuer spucken. Zum Abschluss des Abends wird ein Feuerwerk den Nachthimmel erhellen. Am Sonntag wird das Festgelände erweitert auf das Bundesgarten- schaugelände, wo ein vielseitiges Programm für Jung und Alt geboten wird. Es beginnt mit einem Gottesdienst auf der Karl-Nägele-Brücke. Den ganzen Tag über werden Führungen über das Gelände angeboten. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Gummistiefelweitwurf