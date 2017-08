Buga - Sportfest

Das Bundesgartenschau-Gelände wird zur Sportarena mit Mitmachaktionen für die ganze Familie – und mehr als ein Dutzend Heilbronner Vereine sind tatkräftig mit dabei. Boule oder Karate, Ringen oder Rudern, Baseball oder Lacrosse, Turnen, Tanzen, Schachspielen – die Qual der Wahl beim Mitmachen und Ausprobieren wird schwer. Wer dagegen lieber zuschauen möchte, kann sich in Ruhe verschiedene Vorführungen ansehen. In und um die ABX Halle sowie an mehreren Orten auf dem Gelände ist für Spaß und Action gesorgt. Im Rahmen des Sportfestes bietet die BUGA auch zwei Führungen über das Gelände an. Sie beginnen um 13 und 15 Uhr.