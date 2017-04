× Erweitern Baustellenführung BuGa

Hafenpark und Neckaruferpark, Karlssee, Floßhafen und Campuspark– so heißen die Seen und Parkteile auf dem Bundesgartenschaugelände nach der Umbenennung der Arbeitstitel in die endgültigen Namen.

Bei der öffentlichen Baustellenführung in diesem Jahr können sich Besucher auf der Baustelle anschauen, wie weit die Vorbereitungen der Bundesgartenschau am 19. April 2019 bereits fortgeschritten sind. Der Hafenpark entlang der Hafenbahn ist fertig, wie ein grünes Band zieht er sich durchs Gelände. Auch die Wege über das Gelände sind bereits angelegt, Bäume und Weinreben werden gepflanzt. Immer deutlicher ist das Gesicht der BUGA erkennbar.

