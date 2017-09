Kennt Ihr die Auswahl-Boxen von Pralinen, bei denen jede zweite einfach gar nicht schmeckt? Ganz anders die Buko Rave Selection, da ist jeder Artist ein Treffer! Tobi Neubauer kommt aus Würzburg, tourt ständig durch ganz Bayern und gerne natürlich auch über den Freistaat hinaus und gibt heute mit reichlich Techhouse, Deep House und House im Koffer seine Bukowski-Premiere. Mike More ist einer seiner Buddies, der ebenfalls im Würzburger Airport und Club Ludwig zu hause ist und oft mit Tobi zusammen die Regler bedient. Von unserer Seite ist ANDERE WELT-Mastermind Klangagent am Start, um den Sound of Baden-Württemberg würdig zu vertreten.