Bulldog Wochenende in Pleikartshof

Motto: “Schlepperfahrer sind alles feine Leut‘ “

Veranstalter: Schlepperfreunde Nürnberg, Walter Spies, Nürnberg Ort: "Ferienbauernhof Rohn" in Pleikartshof, nahe Rothenburg ob der TauberBeschreibung:

vorläufiges Programm:Freitag, 23.06.2017: Anreise möglichst auf eigener Achse, Anreise am Samstag auch ok.Samstag. 24.06.2017: Nach dem gemeinsamen Frühstück Besuch des Ferguson Museums (Hermann Nörr, Schweinsdorfer Straße, Rothenburg ob der Tauber) mit unseren Traktoren, Brotzeit, danach Fahrt durch Rothenburg o.T. und zurück nach Pleikartshof. Grillabend gegen KostenbeteiligungSonntag, 25.06.2017: gemeinsames Frühstück im Freien unter Dach, Abreise mit Abstecher über die LANZ-Scheune des Karl Lindner in 91608 Geslau-Gunzendorf 38.