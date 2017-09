Das DJ-Team DJ Phil (Bulldozer Augsburg, Rocknacht LKA, Rockfabrik Ludwigsburg) und

Timo von MINDEAD (Rockfabrik Ludwigsburg, Universum Stuttgart, ex-Bleeding Nose)

leuten das Jahr 2017 mit einer neuen Partyreihe ein! BULLDOZER bietet Modern Metal, Nu Metal, Metalcore, Hardcore, Djent und Artverwandtes wie es sein muss. (Machine Head, In Flames, Pantera, 5FDP, Parkway Drive, Hatebreed, Slipknot, Korn, Bring me the Horizon , Periphery, Architects, Killswitch Engage, Lamb of God, As I Lay Dying... ) Nach dem Erfolg der Party in Augsburg wollen wir das Programm den Stuttgarter Metalfans nicht länger vorenthalten. Das LKA-Longhorn bietet dafür eine großartige Plattform. Viele großartige Konzerte finden seit Jahrzenten in der heiligen Halle statt und macht das LKA zu einen der bekanntesten Locations in Stuttgart. Das Longhorn bietet fetten Sound und viel Platz zum Tanzen.

Timo und Phil freuen sich riesig dass sie es endlich geschafft haben zusammen eine Metal Party in Stuttgart auf die Beine zu stellen. COME OUT COME OUT WHERE EVER YOU ARE!!!