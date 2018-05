Bummel durch Europa

Mark Twain kehrte 1879 erleichtert mit dem Schiff in seine Heimat USA zurück. Fast eineinhalb Jahre war er durch Europa gereist, in Deutschland machte er auch in Heilbronn Halt. Aus seinen vergnüglichen Aufzeichnungen und ihrem Anhang „Die schreckliche deutsche Sprache“ lesen Kathrin Becker und Hans Rudolf Spühler.