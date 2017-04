Bunte Welt - Buntes Hall - Bunte Freundschaften

Das Haller Kinderfest hat eine lange Tradition. Wie schriftliche Überlieferungen künden, soll es schon im Mittelalter zum jährlichen Schulanfang ein "Schulfest" gegeben haben, bei dem bereits Brezeln an die Kinder verteilt wurden.In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde aus dem Brezenfest ein "Maienfest", an dem die gesamte Bevölkerung teilhatte.Das führte dazu, dass sich im Jahre 1868 ein Bürgerkomitee zusammentat, das ein gemeinsames "Kinderfest" auf dem Unterwöhrd ins Leben rief. Beim Maienfest am 13. Mai 1869 sind in der Festzugsreihenfolge "Tambours" (Trommler) aufgeführt, was auf den Beginn der kleinen Sieder deutet.

Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums des Haller Kinderfestes am 19. Juni 1878 wurde der "Kleine Siedershof" aufgestellt.Das Kinderfest-Komitee, dem auch Conrad Schauffele angehörte, war bestrebt, den Aufzug des Kleinen Siedershofes kein einmaliges Ereignis bleiben zu lassen, sondern diesen dauerhaft an das Kinderfest zu binden. Jahr für Jahr waren und sind die kleinen Siederle Mittelpunkt des Kinderfestes.