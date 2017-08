Bunte Wiese in der Glashalle

Die Initiative „Bunte Wiese Tübingen“ bringt die bunten Grünflächen Tübingens in die Glashalle des Landratsamtes:

In der hiesigen Ausstellung zeigen 30 Fotografien die heimische Tier- und Pflanzenwelt unserer Stadt, eine Poster-Chronologie gibt Tipps zur Förderung der Artenvielfalt im eigenen Garten, und Insektenpräparate veranschaulichen spezielle Tiergattungen.

Im Hintergrund der Ausstellung steht die Initiative „Bunte Wiese Tübingen“, die sich seit ihrer Gründung 2010 für ein nachhaltiges und extensives Pflegekonzept für öffentliche Parks und Grünanlagen im Stadtgebiet einsetzt. Die Initiative wird von Studierenden und Mitarbeitern der Universität Tübingen getragen, und sorgt gemeinsam mit der Stadt Tübingen für mehr Biodiversität auf den Grünflächen der Stadt.

Der Evolutionsbiologe und Unterstützer der Initiative Professor Oliver Betz gibt in einem Vortrag Einblicke in den Naturschutz und das Verschwinden von Lebensräumen heimischer Tier- und Pflanzenarten in Deutschland – denn auch in der Stadt Tübingen und ihrer Umgebung kann mit zum Teil einfachen Maßnahmen die Artenvielfalt gefördert werden. Wie das praktisch aussieht, stellt eine Mitwirkende der Initiative am Abend vor.