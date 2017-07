Ein Bunter Melodienstrauß

In diesem Jahr wird der charmante Sänger und Moderator Julius Meder unterstützt von zwei weiteren sympathischen Künstlern und lädt das Publikum zu einem attraktiven musikalischen Programm ein.

Julius Meder verzaubert die Gäste mit seiner ausdrucksstarken Stimme und einem Repertoire, das sowohl aus bekannten deutschen Schlager als auch Evergreens die alle kennen, besteht. Auch sein letztes Jahr erfolgreich veröffentlichter Titel „Herz an Herz Gefühl“ wird live zu hören sein. Es ist es kein Wunder, dass Julius Meder in vielen Hörer-Hitparaden die vorderen Plätze belegt.

Hans Augustin ist Bariton und bezeichnete sich selbst »Globalplayer der Melodien« und erfreut an diesem Abend die Gäste u.a. mit einem Medley aus bekannten russischen Romanzen unterhalten und natürlich seine Entertainment-Qualitäten unter Beweis stellen.

Linda Jo Rizzo wuchs in New York auf und veröffentlichte Mitte der 80er Jahre mit ihrer damaligen Gruppe The Flirts den Titel »Passion«, der wochenlang in den Top Ten der deutschen, europäischen und internationalen Hitparaden zu finden war. Ihr Italo-amerikanisches Temperament und ihre Leidenschaft für Live-Auftritte begeistern regelmäßig tausende von Zuschauern. Freuen Sie sich an diesem Abend auf eine Ausnahme Künstlerin in Bad Mergentheim mit vielen bekannten Songs im Gepäck.

Ein Zuschauer-Gewinnspiel ist ebenfalls eingeplant. freuen Sie sich auf ein abwechslungs-reiches, niveauvolles und beschwingtes Programm.

Am Do. 24. August 2017, Einlass: 19 Uhr / Beginn: 19.30 Uhr

im großen Kurhaussaal Bad Mergentheim

Eintrittspreis: VVK € 12,-, AK € 14,-

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

Für Gäste mit Kurkarte, für Schüler und Schwerbehinderte reduziert sich der Eintritt um € 2,-!