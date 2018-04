× Erweitern Burgschauspiele Leofels - Gruselkomödie »Dracula«

Die Gruselkomödie »Dracula«, nach Bram Stoker, von Cornelius Demming, unter der Regie von Johannes Lang, feiert am 15. Juni Premiere in der Burgruine Leofels.

Und darum gehts: Dicke Burgmauern, dunkle Fensternischen, uraltes Mauerwerk und gespenstisches Licht unter dem dunklen Nachthimmel, verwandeln die Burgruine Leofels in die schaurige Welt des Grafen Dracula. Genervt von seinen Vampirdamen wartet Dracula auf frisches Blut. Rechtsanwalt Harker reist aus London an, um mit dem Grafen Verträge über Immobilien in England abzuschließen. Da entdeckt Dracula auf Harkers Amulett dessen Verlobte Mina. Er glaubt in ihr seine, vor Jahrhunderten verstorbene Elisabeta zu erkennen. Dracula wirft seine Umzugspläne über Bord und lässt Mina auf sein Schloss bringen. Sein teuflischer Plan sieht vor, Mina von Harkers Liebe zu befreien und sie mittels einer Bluthochzeit ewig an sich selbst zu binden.