Burkhard Kroeber: In memoriam Umberto Eco

„Kaum jemand kann die Zeichen der Gesellschaft, Politik und Kultur besser lesen als Umberto Eco. Ein letztes Geschenk an seine Leser.“ So wurde die Sammlung von „Streichholzbriefen“ des großen italienischen Schriftstellers, Philosophen, Medienwissenschaftlers und Semiotikers angekündigt, die im März 2017 bei Hanser unter dem Titel „Pape Satán: Chroniken einer flüssigen Gesellschaft oder Die Kunst, die Welt zu verstehen“ erschienen ist. Burkhart Kroeber, der Übersetzer des Gesamtwerks von Umberto Eco, stellt eine Auswahl der zwischen 2005 und 2015 entstandenen Texte vor, spricht über die Entstehung des Buches und porträtiert den 1932 in Alessandria geborenen und 2016 in Mailand verstorbenen Autor als politischen Zeitkritiker und kulturkritischen Intellektuellen.