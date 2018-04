× Erweitern Foto: bushidoersguterjunge GmbH

Bushido ist der Beweis, dass erfolgreicher Rap nicht zwingend aus Los Angeles kommen muss. Der aus der Berliner Straßen-Rap-Szene stammende Musiker schießt mit seinen Alben verlässlich an die Spitze der Charts. Mit derben Songs, die von Überlebenskampf, Sex and Crime handeln, deftigen Beats und provokanten Attitüden gehört der „Gangsta-Rapper“ – der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt und mittlerweile vierfacher Familienvater ist – seit rund 15 Jahren zur Elite der deutschen Rap-Kultur. Seine Live-Shows sind legendär. Mit seinem neuen Album „Black Friday“ kommt er am 18. Mai in den Maimarktclub.