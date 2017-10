But Stones - Die Rolling Stones Show

× Erweitern But Stones

Am Samstag, den 11.11. um 21.00 Uhr spielen die But Stones mit Begeisterung die Musik der Rolling Stones im Bürgerhaus Botnang.

But Stones, das sind 7 Musiker, die mit Begeisterung die Musik der Rolling Stones spielen. Die Songs von Mick Jagger und Keith Richards werden weder in einer Soft- noch in einer Hardrockversion dargeboten.

But Stones spielt das Original!

Original - von der Instrumentalbesetzung über die Arrangements bis hin zu den mehr-stimmigen Gesangseinlagen. Der Frontman und Sänger, Tom Mahlich überzeugt durch seine Stimme und Gestiken bezüglich der Originalität seines Vorbilds Mick Jagger.

Rhythm’ n’ Blues das sind die Wurzeln der Rolling Stones und Rhythm’ n’ Blues, das ist der Musikstil von But Stones.

Die Musik der Rolling Stones ist wie eine Geschichte, die über Generationen hinweg an Spannung nichts verloren hat. Mit But Stones wird eine Reise durch nahezu fünf Jahrzehnte durchlebt; Erinnerungen an die Hits der längst vergangenen wilden sechziger Jahre bis hin zu den Hits der Gegenwart – Don’t Stop!

Die Musik der Stones weckt Gedanken an aufregende Zeiten. An Zeiten in denen die Musik Skandal und Zuflucht war.