BW Slam 17 - Das Finale

Wer wird BW-Meister im Poetry Slam 2017? Im Kampf der Giganten der Poesie wird das an diesem Abend entschieden werden. Denn dieses Jahr ist die Landesmeisterschaft in Tübingen. Nur die besten Poeten werden sich am Ende durchsetzen. Dabei geht es nicht nur um den Wettkampf, sondern auch um die Schönheit der Sprache und die Schärfe des Humors. Poetry Slam hat als Massenphänomen der Sprechkunst inzwischen Bühne, Fernsehen und Internet erobert. Wir wollen wissen, wer BaWüs Beste oder Bester ist. Der Sieger darf für Baden-Württemberg beim Slam 2017 der deutschssprachigen Meisterschaft im Poetry Slam antreten.An diesem Abend treten die 8 Glücklichen, die die Vorrunden überstehen konnten, gegeneinander an und das Publikum darf entscheiden, wer gewinnt.Moderation: Harry Kienzler/ Organisation: Asli KücükNachher gibt’s eine Aftershowparty mit HipHop's Coming Home und Dr. Phil & Mo'Tapez