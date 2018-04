Bei zwei Song Slams im franz.K haben sie begeistert und sie haben vergangenes Jahr sehr charmant und vor großem Publikum für Sarah Lesch eröffnet: Grund genug, dass byebye nun für nen ganzen Abend hallo sagen in Reutlingen.

„Eine dir unbekannte Band“, so heißt das neue Album der Leipziger Songwriter-Pop-Band. Es erzählt die einzigartige Geschichte seiner Entstehung: Keine andere Band hat seine Zuhörer so direkt, so nah kennen gelernt wie dieses Duo, denn die Leipziger Jungs spielten seit 2013 in über 200 privaten Wohnungen, um ihr Publikum zu finden.

Von der Studenten-WG bis zur Reihenhaussiedlung, vom Hausprojekt bis zur Edel-Villa. Damals war das Projekt in den Kinderschuhen und die Devise lautete: „Wenn das Publikum die Band nicht kennt, dann kommt die Band halt vorbei und stellt sich vor.“

Und das taten sie. In über 200 Wohnzimmern, Wohnküchen, Fluren, Garagen und Gärten – In 40 deutschen Städten hat byebye sein Publikum gefunden und aus der Couchgarnitur gerissen.

Über 7000 Menschen erlebten so mit byebye ihren ganz intimen Konzertmoment – oft keine 2 Meter entfernt. Für Übernachtung und Frühstück spielten sich die Leipziger Jungs durch die Republik und in die Herzen der Leute, die heute deutschlandweit zu ihren Clubkonzerten pilgern. Dass auch die nationale Song-Slam-Szene in byebye ihre Meister gefunden hat, fällt dabei kaum mehr ins Gewicht: Wo auch immer im Land Veranstalter zu einem dieser Kult-Battle rufen – byebye tritt an und gewinnt! Hamburg, Darmstadt, Dortmund, Berlin, Reutlingen...

Nach den Gesetzen des „Kleine-Welt-Phänomens“ kennt also tatsächlich jeder da draußen irgendjemanden, für den byebye längst keine „dir unbekannte Band“ mehr ist.

Und auch sonst lautet das Motto: „Selbermachen!“ – Das aktuelle Album „Eine dir unbekannte Band“ erschien auf dem eigens gegründeten Label „Kopf an, Tür auf“ von Sänger und Songschreiber Oliver Haas und landet mit Independent-Vertriebspartner Broken Silence bundesweit in den Läden.

Kunst- und Musiklehrer wollten Oliver Haas und Tim Ludwig nach dem Studium nicht werden. Heute managen sie die Band, gestalten Plakate, Artwork und Merchandise, produzieren die Musik und nehmen im heimischen „Stubio“ die Alben auf.

Die Songs von byebye packen jeden, der auch nur einen Funken Rhythmus im Blut hat. Die beiden Gitarristen haben ihren eigenen Groove, der einen fesselt, bis man an den deutschen Texten kleben bleibt. byebye steht für das Lebensgefühl ihrer Generation – das Duo genießt, elektrisiert, kritisiert und nimmt sich selbst aufs Korn.

Aufgepasst! byebye ist „eine dir unbekannte Band“ - das Album war 2016 für den PREIS DER DEUTSCHEN SCHALLPLATTENKRITIK NOMINIERT und die Band ist nur live noch besser!

byebye ist Jury- und Publikumspreisträger beim „Deutschen Songcontest Troubadour 2015“ in Stuttgart, zweimaliger Landesmeister Hamburgs im Songslam 2014 und 2015, 20-facher Champion bei Liedermacher-Slam-Wettbewerben deutschlandweit und Sieger des internationalen Singer-Songwriter-Wettbewerbs in Berlin „Troubadour – modern minstrels“ 2013.

byebye war im Vorprogramm von Dota, Alin Coen, Sarah Lesch, Phrasenmäher und Colin Hay zu hören.

Dominik Uhl

Auch der Tübinger Dominik Uhl ist regelmäßiger Teilnehmer und Sieger bei Song- und Poetry Slams in der Region. Mit seiner rauen, rauchigen Stimme bewegt sich Dominik Uhl musikalisch irgendwo zwischen Eddie Vedder und Jospeh Arthur. Die nachdenklichen aber energiegeladenen Songs handeln von Liebe, Verlust und dem Streben nach Freiheit und Selbstbestimung.

Auf der Bühne steht nur er allein, doch durch sein selbstkonstruiertes Kofferschlagzeug und den Einsatz der Mundharmonika klingt er wie eine ganze Band.