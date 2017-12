Bring Your Own Bottle – der neue Donnerstag im Keller Klub. Bringt eure eigenen Getränke mit.

Kleines Regelwerk: gegen einen schmalen Eintritt von 5 Euro könnt Ihr von Sliwowitz bis Eierlikör mitbringen, was in eure Hände passt. Sky is the limit. In dem Fall halt ausnahmsweise auch die Hände. Eis und Gläser gibt’s dann bei uns.

Musikalisch gibt’s von Urban Stuff bis Indie nur Hits vor den Latz geknallt.