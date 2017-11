Céline Rudolph & Lionel Loueke

× Erweitern http://www.bix-stuttgart.de Celine Rudolph

Eine Sängerin, die Gitarre spielt. Ein Gitarrist, der singt. Ein Album, auf dem diese beiden Ausnahmetalente zeigen, dass auch in der Musik das Ganze größer als die Summe seiner Teile sein kann. Ihre gemeinsame „Obsession“ öffnet musikalische Horizonte, klingt nach Jazz-Feeling und Singer-Songwriter-Eleganz, nach Cotonou, Rio, Memphis und Berlin, nach der Leidenschaft, die lieben muss, nach tiefen Augenblicken, nach Lebenslust, Blues und Genuss.

Dieses Duo, das mindestens wie eine Band, manchmal sogar wie ein Orchester klingt, singt präsentiert mit ihren zehn neuen Songs vom Album „Obsession“ herrlich spontane Lieblingslieder, mal auf Englisch, mal auf Französisch, mal aufs Fantastische – auf Célinisch oder Lionelisch. Man meint, die Stücke nach dem ersten Hören schon immer zu kennen, dabei findet sich hier nur eine Interpretation (Caetano Velosos„O Leãozinho“), der Rest stammt aus den Federn der beiden Besessenen. Ein komplexes, diverses Album, das gleichzeitig so homogen und subtil wirkt: „Obsession“ nimmt den Zuhörer in Besitz.

„Die Duo-Besetzung ist die größte Herausforderung“, sagt Céline Rudolph. „Es gibt ebenso viele Risiken wie Freiheiten, was genau das ist, was ich daran so sehr mag.“ Lionel Loueke nickt und ergänzt: „Céline ist nicht nur eine großartige Musikerin, sie ist ein toller Mensch und das wiederum macht ihre Musik noch stärker. Dies ist ein sehr einzigartiges Projekt, weil da keine Grenzen waren. Dabei ist die Musik, die wir spielen, nicht einfach. Auch Stücke in ungeraden Metren einfach klingen zu lassen, sie in den Flow zu bringen, ist die Herausforderung.“

Dieses Album ist der bisherige Höhepunkt einer musikalischen Liaison, die so spontan begann wie sie nach wie vor anmutet. Vor fünf Jahren trafen sich die beiden Musiker zum ersten Mal in Berlin – sie eine mit dem Echo Jazz ausgezeichnete Sängerin, die erfolgreich die Chansons von Henri Salvador übersetzt hatte, er der Leib- und Magengitarrist von Herbie Hancock, mit bisher vier eigenen Alben bei Blue Note. „An dem Abend in Berlin haben wir nicht nur über Musik, über Essen und das Leben geredet, sondern auch CDs ausgetauscht“, erinnert sich Céline Rudolph. „Wenig später schrieb mir Lionel, wie begeistert er von meiner Musik sei. Ich lud ihn spontan als Gast zu meiner Studiosession, zusammen mit dem Drummer Jamire Williams, nach New York ein. Dort, im Brooklyn Recording Studio, entstand die Duoversion von „Le Vent du Nord“, die jetzt auf dem Album zu hören ist. Wir waren beide so begeistert, dass wir beschlossen, ein ganzes Album nur zu zweit aufzunehmen. 2015 dann trafen wir uns im A-Trane Studio in Berlin …“

Sie hatte ein paar Stücke geschrieben, er brachte die hoffnungsfrohe Geschichte der „Witwe aus Mali“ dazu, gemeinsam entwickelten sie das Titelstück. „Ich spürte gleich bei unserem ersten Treffen, dass wir trotz unterschiedlicher Wege ganz ähnlichen Spuren nachgegangen waren. Lionel aus dem französischsprachigen Benin, über Côte d’Ivoire, Paris, Jazzstudium in Boston, Kalifornien nach New York. Ich aus Berlin, deutsch-französisch aufgewachsen mit Chanson, Jazz, afrikanischer und brasilianischer Musik, Jazzstudium in Berlin, Perkussion in Westafrika, Band in Brasilien. Diese Spuren höre ich in unserer Musik: Der sanfte Sound unserer Stimmen, die Perkussion in der Stimme, den Spaß am Rhythmischen, am Spielen und Entdecken. Wir lieben beide die akustische Gitarre. Wenn wir live spielen, teilen wir uns meine klassische Gitarre, die ich mit 13 von meiner Mutter geschenkt bekommen habe.“

„ << Obsession >> ist meine Verrücktheit und unvernünftige Liebe, die ich für Musik, Leben und bestimmte Personen empfinde“, meint Lionel Loueke. Das Album ist der Startschuss für weitere „Obsessions“ auf dem gleichnamigen, von Céline Rudolph gegründeten Label. „Obsession bedeutet für mich das unbedingte Verbunden-Sein mit der Musik, in Liebe, in Hingabe“, sagt sie. „Das Eintauchen und sich Hergeben, mit allem Risiko, in der Musik wie im Leben. Das Trotzdem, die Hoffnung. In „Obsession“ steckt auch das Wort „Session“, in dem der improvisierte Charakter anklingt. Das Hier und Jetzt, das Ganz und Gar. Der wilde Moment, das Adrenalin.“ Auch deshalb könnte es keine bessere Initialzündung für Céline Rudolphs eigene, neue Plattenfirma aus Berlin geben, als dieses Album, in dem sich all die eben erwähnten Qualitäten finden - und die bei den Live-Shows des Duos besonders intensiv herauskommen.