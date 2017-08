Crepes Sucette. Das ist Straßenmusik vom Feinsten. Gegründet im Jahr 2011 zog es die Freunde regelmäßig in den Süden Europas: Auf ihren mehrwöchigen Straßenmusiktouren sammelten sie viele Impressionen für ihren einzigartigen Musikstil zwischen Irish-Folk, Klezmer, Klassik und Balkan. Mit ihrer lockeren Art und dem Spaß an neuen musikalischen Experimenten haben sich Crepes Sucette in der Folk- und Straßenmusikszene als eine feste Größe etabliert. Durch die Teilnahme am Ludwigsburger Straßenmusikfestival haben sie hier in der Region mit ihrem bunten musikalischen Mix für Furore gesorgt.