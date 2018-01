Cadillac Gangsters + Last Evidence

× Erweitern Cadillac Gangsters

Die CADILLAC GANGSTERS sind eine Coverband die sich dem Rock’N‘Roll verschrieben hat.Die mehrfachen Wiederholungstäter Chris (v/g), Ralf (g), Böschi (b) und Wolle (d) haben sich zum Jahreswechsel 2012/13 gesucht und gefunden. Schnell war klar, dass man gemeinsame Sache machen musste…Als neue Gang in der Region galt es nun keine Gefangenen zu machen und ordentlich durchzuladen.Nach einigen Open-Air-Festival und Clubshows kam es dann Mitte 2015 zu einem Wechsel an der Bassooka. Von nun an sollte Sepp die Gangsters am Tieftöner und stimmlich bereichern.Die bevorzugte Munition besteht bei den Jungs nicht aus blauen Bohnen, sondern aus Songs von Bands zwischen Classic Rock wie AC/DC und LED ZEPPELIN bis hin zu moderneren Geschossen wie von VOLBEAT oder SOCIAL DISTORTION um nur ein paar wenige Interpreten zu nennen.Egal aus welchen Genres der härteren Gitarrenmusik sie sich auch bedienen - ihre rotzige und ehrliche Spielweise, sowie eine powervolle Liveperformance machen die CADILLAC GANGSTERS zu dem was sie sind: 120% Drive-By-Rock'N'Roll!!Support:Last EvidenceRockig, rotzig und modern bringt Last Evidence jede Party zum Überkochen und begeistert den echten Rockfan mit Musik von "Metallica" bis "Die Toten Hosen"