Café kurios

Schülerinnen und Schüler der Peter-Rosegger-Schule, Reutlingen, geben Einblicke in ihre kreative Arbeit. Seit Februar stehen dabei Musik, Tanz und Theaterimprovisation im Vordergrund. Womit kann man seine Gefühle am besten ausdrücken? Hier zeigen die Schülerinnen und Schüler, was sie bisher entdeckt haben.

Organisation und Leitung: Anke Gasser (Peter-Rosegger-Schule), Carmen Merkle (PH Ludwigsburg), Markus Christ (Kultur ohne Ausnahme)