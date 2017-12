Woher wissen wir, was Tiere wollen?

Viele Menschen möchten, dass sich die von Menschen gehaltenen Tiere wohl fühlen. Um das zu prüfen, benutzen Wissenschaftler wie Verhaltensphysiologe Prof. Dr. Volker Stefanski Hilfsmittel, beobachten das Tier oder messen Veränderungen im Blut.

Anzeichen für mangelndes Wohlbefinden gibt es viele, zum Beispiel, wenn ein Tier weniger frisst, nicht mehr spielt oder sich Stresshormone in seinem Blut feststellen lassen. In seinem Vortrag beleuchtet der Wissenschaftler der Universität Hohenheim, wie diese und weitere Untersuchungsmöglichkeiten genau aussehen und wie sie in der Wissenschaft verwendet werden – und das in ungezwungener Café-Atmosphäre bei einem Kaffee, Wein oder Bier.

Eintritt frei