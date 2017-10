Calaloo – Calypso & more

Das Trio Calaloo bringt den fastvergessenen Musikstil Calypso in Erinnerung. Das Genre, dessen Wurzeln in Trinidad und Tobago liegen, hatte seine goldene Zeit in den 30er- und 40erJahren des vergangenen Jahrhunderts und löste in den USA u.a. durch Harry Belafonte einen Boom aus,der erst mit dem Aufkommen des Rock'n'Roll zuEnde ging. Calaloo bringt den afro-karibischenMusikstil Calypso mit Humor, Witz und vielAuthentiziät auf die Bühne. Ulrich Gonser (Gesang,Gitarre, Cuatro) und Alexander Kranich (Gesang,Bass, Ukulele) werden bereichert durch densyrischen Geiger Ahmad Zarzar, früher früher Mitglied im Symphonieorchester von Damaskus. Rhythmische Verstärkung erhielt die Band Ende 2016 durch den Gambier Famara Bojang, der mit seiner Djembe für den richtigen Beat sorgt.