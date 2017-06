Über 50 Vereine, Geschäfte und Gastronomen haben sich viel Mühe gegeben, um das Motto in ihren Angebot umzusetzen. Buntes Musik- und Showprogramm auf drei Bühnen und in den Straßen. Besonders großes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien. Open Air Disco. Bunte Vielfalt an Künstlern, altem Handwerk, Händlern und Gastronomen läßt eine lang vergangene Zeitepoche wieder aufleben.