Echte Liebe zur Musik kennt keine Grenzen – sie denkt nicht in Schubladen, nicht in Sparten, nicht in Sprachen, auch nicht in Erwartungen. Sie kommt von Herzen.

So scheren sich Camie in ihrem Programm nicht darum, ob Jazz, Blues, Soul oder Pop, oder ob englisch, deutsch oder französisch. Wichtig ist das Gefühl! Eine Besonderheit dabei ist, dass Camie ohne Harmonieinstrument spielen. Die Stücke werden interpretiert und getragen von einer Rhythmusgruppe mit Percussion und Kontrabass, sowie von Gesang und Trompete als den zwei Soloinstrumenten.

Die von Zelia Foseca präsentierten Musiker leben TRUE LOVE MUSIC. Man spürt - hier haben sich Menschen gefunden, nicht gesucht! Die Innigkeit und Spielfreude, die Wahrhaftigkeit und Neugier ist in ihren Songs jederzeit hör- und fühlbar.