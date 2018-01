Camino revolta - Jakobsweg rückwärts

Im April 2017 gehen Andreas Zöllner und Andreas Mayer-Brennenstuhl auf den Jakobsweg – rückwärts! Sie beginnen in Finisterre und laufen in Richtung nach Hause – gelangen bis Burgos: 4 Wochen – 600 Kilometer – 10000 Begegnungen. Dies inspirierte Andreas Zöllner zum musikalischen Reisebericht „Camino revolta“ mit eigenen und zu eigen gemachten Liedern auf Deutsch und Spanisch: teils zur Ukulele gesungen wie auf dem Jakobsweg, teils mit Gitarre. Neben Ausschnitten aus dem Reisetagebuch, welcher Erfahrungen, Einsichten und auch Träume festhält, gibt es einen Lichtbildervortrag der besonderen Art: Die lichten Bilder entstehen im Kopf. Andreas Zöllner, Musiker, Philosoph, Großvater, Lebenskünstler und Durchgangsreisender in dieser Welt, beschreibt mit genauer Beobachtungsgabe, neugierigem Spürsinn und poetischem Wortwitz die inneren Landschaften des menschlichen Seins – nicht zuletzt der entgegenkommenden Pilger.