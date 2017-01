× Erweitern Can't Beat

Der rußige Freitag in alter Jackpot-Tradition!

Can‘t beat, ist eine neue Band von ex Bassist und Gründer von JACKPOT, Micha Wolf. Die musikalische Qualität ist natürlich dieselbe, wie die, dieser leider aufgelösten Kultband. Allerdings läuft es von der Art der Musik, mehr in ruhigeren Bahnen. Das kann man schon an der Instrumentierung sehen. Rein akustische Ausrichtung: 2 akustische Gitarren, Bass und anstelle von Drums, Cajon und Percussion. Natürlich, wie kann es bei einer Band eines ehemaligen Jackpot Mitglieds anders sein, hervorragender 4-stimmiger Gesang, der auch wieder seinesgleichen suchen wird. Die Konzerte sollen für das Publikum Abende zum Genießen und Wohlfühlen werden. Es wird also nicht mehr so rockig wie früher. Akustische Klassiker der Musikgeschichte, aber auch Titel, bei denen man nicht denkt, dass sie in einer solchen Besetzung funktionieren. Die Premiere war 2016 und es war ein fantastischer Einstieg. Sie hoffen, dass dieser Erfolg sich fortsetzt und Ihr zahlreich zu ihren Konzerten kommt!