Candle Night

Die Bachelors haben die Geheimformel, wie man mittels Musik verzaubert, die Zeit für ein paar Stunden still stehen lässt und die Zuhörer auf die grüne Insel entführt. Und manchmal geht das musikalische „Kidnapping“sogar noch viel weiter. Nach Australien, Amerika oder Deutschland.

Also überall dorthin wo Iren leben und wo Lieder über den irischen “way of life“ in der Fremde entstehen. Nach einem Bachelors Walk Konzert geht man immer bester Laune nach Hause. Brennende Handflächen und Muskelkater in den Beinen sind garantiert.

Bachelors Walk

Mick Davis Geige, Gesang

George Lonergan Gitarre, Gesang

Frank Eisele Akkordeon

Tommy Venxion Bass, Gesang