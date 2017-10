Candlelight Konzert mit famos

× Erweitern Wonnemar Backnang

Zu dem Candlelight Konzert wird das Familienbad am 12.1. mit gedämmtem Licht, unzähligen Kerzen und Fackeln in eine romantische Atmosphäre getaucht.

Die Zuhörer können der Musik lauschen, sich im 32° warmem Wasser treiben lassen und dabei einen Drink von der Cocktailbar genießen.

Zwei Stimmen, eine Gitarre. Minimalistischer Sound. Harmonisch und ausgereift. So beschreiben Sängerin Conny Morath und ihr Ehemann, Gitarrist und Sänger Stephan Schmitt, ihren Sound. Verschrieben haben sie sich der Musik ihrer Helden. Von Ray Charles über Norah Jones, Zaz und Hildegard Knef wird ein vielfältiges und nicht alltägliches Programm geboten. "famos" ist einzigartig. Vielleicht auch einfach deshalb, weil sich Conny und Stephan blind verstehen und aufgehen in dem, was sie tun. Nach einem famos(en) Konzert gehen die Zuhörer dann mit einem Lächeln im Gesicht und einem Ohrwurm im Ohr nach Hause.

Das Familienbad hat für die Konzerte eine Stunde länger geöffnet, die Veranstaltung dauert von 20.00 - 23.00 Uhr. Die Gäste bezahlen den regulären Eintrittspreis + 3,00 € Event-Zuschlag. Tickets gibt es vorab im Wonnemar-Online-Shop oder an der Abendkasse.