Candlelight Konzert mit Jonny Akehurst

Zu dem Candlelight Konzert wird das Familienbad am 10.11. mit gedämmtem Licht, unzähligen Kerzen und Fackeln in eine romantische Atmosphäre getaucht. Die Zuhörer können der Musik lauschen, sich im 32° warmem Wasser treiben lassen und dabei einen Drink von der Cocktailbar genießen.

Den Auftakt der Konzertreihe macht dabei kein Unbekannter: das Wonnemar Team begrüßt Jonny Akehurst mit Band. In Backnang ist der „Baumkletterer“ eine feste Größe, wenn es um gute Rock-Musik geht. Der Sänger und Gitarrist ist hier nicht nur durch seine Teilnahme bei "The Voice of Germany" bekannt, sondern vor allem durch seine vielen Live-Auftritte in Backnang und Umgebung. Das Repertoire des gebürtigen Kanadiers umfasst klassische Rock-Coversongs sowie eigene Kompositionen. Normalerweise sind seine Konzerte laut und energiegeladen, für seinen Auftritt beim Candlelight Konzert wird er aber auch ein paar ruhigere Töne anschlagen.

Das Familienbad hat für die Konzerte eine Stunde länger geöffnet, die Veranstaltung dauert von 20.00 - 23.00 Uhr. Die Gäste bezahlen den regulären Eintrittspreis + 3,00 € Event-Zuschlag. Tickets gibt es vorab im Wonnemar-Online-Shop oder an der Abendkasse. Weitere Termine für die Konzerte sind am 8. Dezember, am 12. Januar und am 09. Februar.