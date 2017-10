Candlelight Konzert mit Katjana Schulze

× Erweitern Wonnemar Backnang

Zu den Candlelight Konzerten wird das Familienbad mit gedämmtem Licht, unzähligen Kerzen und Fackeln in eine romantische Atmosphäre getaucht. Die Zuhörer können der Musik lauschen, sich im 32° warmem Wasser treiben lassen und dabei einen Drink von der Cocktailbar genießen.

Im Dezember begrüßt das Wonnemar Team die Solo-Sängerin Katjana Schulze. Sie war schon häufig zu Gast bei den Candlelight Konzerten und freut sich über ihre wachsende Fangemeinde in Backnang. Auch dieses Mal präsentiert die stimmgewaltige, junge Künstlerin Cover-Pop-Songs fürs Herz. Passend zur Adventszeit hat sie auch den ein oder anderen weihnachtlichen Song im Gepäck.

Das Familienbad hat für die Konzerte eine Stunde länger geöffnet, die Veranstaltung dauert von 20.00 - 23.00 Uhr. Die Gäste bezahlen den regulären Eintrittspreis + 3,00 € Event-Zuschlag. Tickets gibt es vorab im Wonnemar-Online-Shop oder an der Abendkasse. Weitere Termine für die Konzerte sind am 12. Januar und am 09. Februar.