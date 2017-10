Candlelight Konzert mit Selina Aladar und Jule Schüler

× Erweitern Wonnemar Backnang

Zu den Candlelight Konzerten wird das Familienbad mit gedämmtem Licht, unzähligen Kerzen und Fackeln in eine romantische Atmosphäre getaucht. Die Zuhörer können der Musik lauschen, sich im 32° warmem Wasser treiben lassen und dabei einen Drink von der Cocktailbar genießen.

Selina Aladar und Jule Schüler präsentieren zusammen mit den Nodding Heads handgemachte, akustische Interpretationen von aktuellen Popsongs. Gewohnt leidenschaftlich, mit kecken Schleifen und pfiffigen Tonsprüngen, präsentiert Selina ihre Songs. Jule Schüler überrascht mit ihrer rauen Rockröhre - und beide zusammen ... man darf gespannt sein. Begleitet werden die beiden Sängerinnen von den Nodding Heads, die mit Instrumenten wie Western-Gitarre, Cello oder Kontrabass und Cajon die Songs verzieren und auch stimmlich den Backround für die beiden jungen Sängerinnen bilden.

Das Familienbad hat für die Konzerte eine Stunde länger geöffnet, die Veranstaltung dauert von 20.00 - 23.00 Uhr. Die Gäste bezahlen den regulären Eintrittspreis + 3,00 € Event-Zuschlag. Tickets gibt es vorab im Wonnemar-Online-Shop oder an der Abendkasse. Weitere Termine für die Konzerte sind am 12. Januar und am 09. Februar.