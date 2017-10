Livepremiere des Azzlack-Kommandant im November – mit seinem Top 4-Album kommt der Offenbacher Rapper am 15. November um 20.00 Uhr in den Club des Im Wizemann.

Lange Zeit war es still um Capo. Nachdem 2013 sein Debutalbum ›Hallo Monaco‹ erschien und direkt in die Top 30 einstieg, zog sich der Azzlack lange Zeit aus dem Rap-Geschäft zurück. Deutschland schien noch nicht bereit für den Soundentwurf seines Debütalbums und Cems Fokus verschob sich in die Geschäftswelt Frankfurts, wo er zusammen mit seinem Bruder mehrere erfolgreiche Geschäfte eröffnete.

Im Sommer 2016 kam dann jedoch der langersehnte Wendepunkt. Wie Capo selber sagt: »Eigentlich wollte ich nicht mehr rappen, doch ich habe wieder Lust darauf bekommen, deshalb mach ich wieder Hits.« So wurde in Zusammenarbeit mit seinen Produzenten Santiago, Veteran und Zeeko ›Alles auf Rot‹ innerhalb kürzester Zeit geboren.

Frei nach dem Motto ›neue Zeit, neue Ära, neues Glück‹ lieferten die Azzlack-Hausproduzenten ein Brett nach dem Nächsten, die von Capo mit dem gewohnten Azzlack-Sound aus den OF-Favelas versehen wurden. Schon die erste Vorabsingle ›GGNIMG‹ ließ erahnen, dass Capo mit ›Alles auf Rot‹ zu absoluter Hochform auflaufen würde. Die folgenden Singles und das Album konnten den hohen Standard der Vorabsingle halten und so war es kein Wunder, dass das Album direkt auf Platz 4 der deutschen Charts einstieg und von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurde. Inzwischen verbucht es sensationelle 47 Millionen Streams und findet sich Wochen nach dem Release immer noch in den Top 5 der Apple Music Charts. Ein Erfolg, der sich sehen lassen kann!

Nach diesem überwältigen Feedback war es selbstverständlich, dass Capo seinen Fans die neuen Tracks auch live präsentieren wollte – wir können uns jetzt schon auf 13 besondere Konzerte freuen, wenn der Azzlack-Kommandant den Straßensound aus den OF-Favelas in 13 Städte im deutschsprachigen Raum bringt.

Game Time! ›Jetzt ist Capo seine Zeit!

