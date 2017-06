Capoeira - Tanzaufführungen

Die Capoeira Gruppe Costa do Dendê gibt es seit Anfang 2013 in Ellwangen unter der Leitung von Michael Stegmaier. Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst, die von afrikanischen Sklaven nach ihrer Verschiffung auf dem Seeweg in Brasilien entwickelt wurde. Getarnt als Tanz diente sie dazu, sich gegen ihre Herren zu wehren. Mittlerweile ist die Capoeira auf der ganzen Welt weit verbreitet, und es gibt sie in vielen großen Städten. Das Alter spielt hier keine Rolle. Die Ellwanger Gruppe trainiert dienstags und donnerstags in den Räumen des Dukes Gym Sportstudio Neumeier in der Dresdener Strasse und die Kinder freitags in der St. Georg Halle in Schrezheim. Capoeira können Kinder ab 4 Jahren lernen. Das älteste Mitglied ist 57 Jahre alt. Termine: So., 23.7. und So.,06.08., jeweils 14.30 – 16 Uhr. Eintritt frei.