Der Film schickt eine Aussteigerfamilie auf einen turbulenten Road-Trip quer durch die USA, der erfrischend komische und höchst berührende Momente verbindet.

Der als Schauspieler bekannt gewordene Regisseur und Drehbuchautor Matt Ross schickt in seinem Film eine Aussteigerfamilie auf einen turbulenten Road-Trip quer durch die USA, der erfrischend komische und höchst berührende Momente verbindet.Vor vielen Jahren hat sich der Idealist Ben mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Nachwuchs aus der Gesellschaft verabschiedet, um in der Wildnis ein autarkes Leben zu führen. Bestimmt wird der Alltag fernab der Zivilisation von kraftzehrenden Sportübungen, gemeinsamen Jagdausflügen, geistigen Studien und musikalischer Zerstreuung am Lagerfeuer. Liebevoll und streng zugleich wacht Ben über die Entwicklung seiner Schützlinge, während ihre depressive Mutter in der Klinik ist. Als die Familie plötzlich mit der Nachricht ihres Todes konfrontiert wird, drängen die Kinder darauf, die Beerdigung zu besuchen. Ben schlägt diese Bitte jedoch aus, da ihm sein Schwiegervater Jack verboten hat, an der Beisetzung teilzunehmen. Am Ende lässt er sich allerdings doch erweichen, wirft kurzerhand den Motor des Familienbusses an und macht sich mit seinen Kindern auf den Weg in die Zivilisation. Mit viel komischem Potential kollidieren dabei zwei gegensätzliche Welten: Aussteiger-Mentalität und Konsumgesellschaft. Immer wieder geraten die liebenswert-schrägen Protagonisten in Situationen, die sie entweder erstaunen und amüsieren oder aber überfordern. Das anspruchsvolle Wissen, das Ben seinen Kindern vermittelt hat, sorgt regelmäßig für schöne Pointen. Und auch ihr ungewöhnliches Verhalten im sozialen Miteinander garantiert so manchen Lacher. Was freilich nicht bedeutet, dass „Captain Fantastic“ ein idyllisch-unreflektiertes Hippie-Bild entwirft. Bens Einstellung zum Leben und seine Prinzipientreue nötigen sicherlich Respekt ab, werfen allerdings auch unbequeme Fragen auf: Ist es nicht etwas egoistisch, seinen Kindern die eigenen Ideale aufzuzwingen? Ähnelt sein straff geregeltes Outdoor-Programm nicht dem Drill beim Militär? Und warum hält er am Einsiedlerdasein fest, obwohl seine Ehefrau offenbar daran zerbrochen ist? Spannende Denkanstöße, die den Film bereichern.