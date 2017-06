Nach einer schwungvollen Ouvertüre zur Oper "Oberon" von Carl Maria von Weber, widmet sich die Kammerphilharmonie der Universität Stuttgart, unter der Leitung von Johannes Zimmermann, in diesem Julikonzert Shakespeares Sommernachtstraum, -fantastisch komponiert in sieben für diese Aufführung ausgewählten Sätzen-, von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und im Anschluss daran dürfen die Zuhörer schwelgen in der 4.Symphonie E-moll von Johannes Brahms."

18:00 Uhr, SCHWABENGALERIE Stuttgart-Vaihingen,

Konzertsaal im Bürgerforum

Carl Maria von Weber: Ouvertüre zur Oper "Oberon" D-dur

Felix Mendelssohn Bartholdy: Shakespeares Sommernachtstraum

Ouvertüre: Allegro di molto

Scherzo: Allegro vivace

Elfenreigen: Allegro vivace

Intermezzo: Allegro appassionato

Notturno: Con moto tranquillo

Hochzeitsmarsch: Allegro vivace

Ein Tanz von Rüpeln: Allegro di molto

Pause

Johannes Brahms: Symphonie Nr.4, E-moll, Op.98

Johannes Zimmermann, Leitung