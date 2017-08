Carl Ostendarp - Vernissage

23. September bis 26. November 2017, Eröffnung: Freitag, 22. November, 19 Uhr

Carl Ostendarp verbindet in seiner Malerei auf intelligente, hintergründige und heitere Weise Motive der Comic- und Populärkultur mit einer minimalistischen Color-Field Malerei. Mit vielen Künstlern seiner Generation teilt Carl Ostendarp (geboren 1961 in der liberalen Hochschulstadt Amherst) das Interesse an Grafik. Die Werbung, der Comic, das Branding sind Kulturtechniken, die vor allem in den 1960er Jahren Fahrt aufgenommen haben und für die in diesem Jahrzehnt geborenen Jahrgänge zur Identitätsstiftung selbstverständlich dazugehören.

Dieses grafische Vorgehen ist in erster Linie eine formale Vereinfachung komplexerer Formen. So finden sich im Werk von Carl Ostendarp Bildmotive wie Hände, Fragezeichen, Köpfe, Füße in einfacher, fast schon naiv wirkender Form flächig gemalt. Die immer wieder auftauchenden Bildmotive dienen dem Künstler zur Variation verschiedener Farben und Größen, aber als Variation der Medien Papier, Leinwand sowie der Wand in seinen Murals. Eine wichtige Werkgruppe bilden die Lautmalereien, denn gerade die lautmalerischen Sprachbilder oszilieren zwischen Lesen und Schauen. Der Gedanke an Musik und Rhythmus drängt sich unweigerlich auf, und dem Schauen und Lesen gesellt sich so das Hören hinzu. Dass hier manchmal auch Worte für Schmerz (ARGH) oder Widerwillen (ECH) dabei sind, erweitert die heitere Darstellung um einen kritischen Unterton, denn Carl Ostendarp möchte in seinen Installationen, wie er selbst sagt, einen Ausdruck für soziale, politische und psychologische Befindlichkeiten der gegenwärtigen Gesellschaft finden.

Im Kunstverein Heilbronn findet nach einer Kabinettsausstellung 2011 im Museum Ludwig in Köln und einer Wandarbeit 2007 zur Präsentation der Pop-Art Sammlung des MMK in Frankfurt die erste Überblicksausstellung des Künstlers in Deutschland statt. Carl Ostendarp wird dabei in einer Installation Wandbilder mit Papierarbeiten aus seinem gesamten künstlerischen Schaffen präsentieren.

Termine, die Sie nicht verpassen sollten: Lange Nacht der Kultur in Heilbronn am Samstag, den 7. OktoberIm Kunstverein Heilbronn hören Sie Carl’s playlist: Musik, zusammengestellt von Carl Ostendarp. Außerdem veranstalten wir einen Bücherflohmarkt. 18.30 sowie 21.30 führt Matthia Löbke durch die Ausstellung

Führungen durch die Ausstellung mit Matthia Löbke am Mittwoch, 11. Oktober sowie 22. November, 18 Uhr. Eintritt und Führung frei

Kunstpause, die Kurzführung während der Mittagspause am Donnerstag, 9. November, 12.30 Uhr, Eintritt und Führung frei.