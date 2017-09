Carla Khilsted’s Rabbit Rabbit (USA)

Der Name CARLA KIHLSTEDT lässt Musikfreunde vieler Sparten aufhorchen, denn sie bewegt sich zwischen Jazz, Folk, Art-Rock, Neuer Musik und Improvisationsmusik und nur wenige Musikerinnen haben derart prägnante Spuren hinterlassen, wie das der Geigerin, Pianistin, Akkordeonistin, Zitherspielerin und Sängerin aus San Francisco gelungen ist. Ihr ständiger Partner und Schlagzeuger MATTHIAS BOSSI ist ein bekannter Musiker der Bay-Area. Beide zusammen sind schon in erstaunlichen Bands, wie denen von Tom Waits, Madeleine Peyroux, Tracy Chapman, John Zorn, Fred Frith’s Cosa Brava, Rova und vielen anderen mehr in Erscheinung getreten. Ihr gemeinsames wunderbares, song-orientiertes Projekt RABBIT RABBIT betreiben die Beiden seit 2012, weil sie mit ihrem Publikum in direkter Verbindung bleiben wollten.

Mit dem Gitarristen JEREMY FLOWER wurde Rabbit Rabbit zuletzt zum Trio erweitert, die Intensität nochmals gesteigert. Harmonisch und aufreibend zugleich ist ihre Musik, fein gesponnen und rasant. Was sich dem Zuschauer hier an Interaktion und musikalischer Kommunikation offenbart ist absolut atemberaubend, leidenschaftlich und voll zauberhafter Intuition.

2015 gewann Carla Khilstedt in den Down Beat Kritiker-Polls in der ‚Rising Star’ Kategorie.

Feingesponnene und intensive Songs voller zauberhafter Intuition

Carla Kihlstedt Voice, Piano, Violine

Matthias Bossi Voice, Drums, Piano

Jeremy Flower Voice, Gitarre, Electronics