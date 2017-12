Carnewall of Death

Arkham Circle

Arkham Circle spielen Death Metal mit viel Groove und wenig Schnick Schnack. Hier treffen Old School Einflüsse auf modernes, abwechslungsreiches Drumming und eingängige harte Riffs auf vielschichtige Vocals. Wurden zunächst hauptsächlich H.P. Lovecraft Geschichten um die großen Alten besungen, liegt der Schwerpunkt der Texte, nach ein paar Besetzungswechseln, mittlerweile bei moderneren Themen aus dem realen Leben.

Disinfect

Disinfect hails from Ludwigsburg, Germany since 1999. The music fits best what could be described as fast, extreme Death Metal in the vein of American (technical) Death Metal bands. But with a unique twist. Rather strange time signatures and squeeling guitars, just to name a few. The lyrics are about war, okkultism, violence and all those other stories that life writes on a daily basis.

Midget Sex Party

Crossgenerational Crosscultural Crossover Musik mit DIY Attitüde und Punk/Metal/Hardcore Einflüssen. Gegründet 2014 in Stuttgart mit Bandmitgliedern aus allen Himmelsrichtungen Europas. Der provozierende Bandname ist Programm und Lady M lässt ihre Midgets tanzen. Derweil ist die charismatische Sängerin immer für eine Überraschung gut und singt und schreit und knurrt sich mit ausgefallenen, bisweilen düsteren aber auch provozierenden Texten nicht nur in die Herzen der Bandmitglieder. Als neuestes Mitglied der Midget Gang steht nun Sir Bartus Midget seinen Mann und Lady M zur Seite mit Artikulationen, die direkt aus Rachen und Bauchhöhle zu kommen scheinen. Grimmige und heftige Gitarren, explosive und zügige Rhythmen und dreckige und tiefgründige Bässe ergänzen Lady M und Sir Bartus Midget hierbei musikalisch.