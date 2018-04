Carnival Youth ist die derzeit erfolgreichste lettische Indie-Pop Band. In den letzten Jahren veröffentlichten sie drei Studioalben und spielten Tourneen in ganz Europa, darunter auch Festivals wie das Reeperbahn Festival, The Great Escape Festival, SXSW, SZIGET Festival (D) und Eurosonic.

Im Frühjahr 2018 steht die junge Band um die Brüder Emils und Edgars Kaupers zwischen einer in lettischer Sprache veröffentlichten EP und der dritten internationalen Albumveröffentlichung."Love is the Answer" heißt die Single, welche die angekündigten Tourdaten in Deutschland begleitet.

Präsentiert von DO THE DO, egoFM, Greenality, Applaus Dry Gin & White Noise

Musik Videos

Brown Eyes And All The Rest

www.youtube.com/watch?v=Xg8_qGY6lvQ

Never Have Enough

www.youtube.com/watch?v=KbKV-jCjlaI

Band Website

www.carnivalyouth.com