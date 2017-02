Caro Josee & Band

× Erweitern Caro Josee

Caro Josée geht ihren eigenen Weg, ohne dem Druck eines überwiegend trendorientierten Musikbusiness‘ nachzugeben. Für jenes hatte sie als CARO und vor ihrer „Familienpause“ fünf erfolgreiche Albumproduktionen geliefert, wurde als Ikone der legendären Hausband des Hamburger „Onkel Pö“ verehrt, 1978 mit dem Deutschen Schallplattenpreis als Nationale Pop-Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet.

In 2012, mit erweitertem musikalischen Selbstverständnis ausgestattet sowie an Lebenserfahrungen jenseits der Showbühnen gereift, fügte die Sängerin mit dem gewissen „Etwas“ in der Stimme ihren Zweitnamen Josée hinzu und stellt ein Album fertig, das sicherlich zu den ausdrucksstärksten und gefühlsvollsten deutschen Produktionen der jüngeren Vergangenheit gehört. Keine Note scheint zu viel oder zu wenig gespielt und gesungen, alles ist auf den Punkt gebracht und glasklar in Szene gesetzt.

Das Album „Turning Point“ erhielt ein breites und überragendes Medienecho mit u.a. folgenden Kritiken:

„Ebenso in sich ruhend, aber mit einem Schuss sinnlicher Grazie und romantischer Melodie versehen, schafft die Hamburgerin Caro Josée eine flirrende Atmosphäre eleganten Jazzgesangs.“ Jazzpodium

„Zeitlos schön.“ Jazzthing

„Grandios.“ SR2

„Musikalisch virtuos, von intensiver Stimmung und - vor allem - von einer Stimme getragen, die sich in Stil und Ausdruck ins Gemüt bohrt und nicht wieder raus will.“ Hamburger Morgenpost

„Samtig und hochgradig einfühlsam.“ cd-bewertungen.de

Jetzt, einige Jahre später und nach ausgedehnten Konzertaktivitäten, gelingt es ihr abermals, für musikalische Überraschungen, Vielfalt der Stimmungen und stilvolle Eleganz zu sorgen.

Gerade erst präsentierte Caro Josée ihr neues Album SUMMER’S EASE – es ist der traumhafte Soundtrack für einen wunderschönen, lauen Sommerabend, an dem die Gedanken freien Lauf nehmen können. „Ob Ibiza, Laguna Beach, Ligurien oder Côte d´Azur, all diese Regionen sind Teil meines Lebens. An diesen Plätzen tanke ich auf und mit diesen neuen Songs, nehme ich Euch mit auf meine musikalische Reise“ verspricht Caro ihren Fans.

Jedoch ist das Album keine Retro-orientierte Hommage, sondern transferiert eine spezielle „Leichtigkeit“ in die Sounds der Gegenwart. Die Songs von SUMMER’S EASE zeigen eine starke Frau voller Leidenschaft mit Lust auf das Leben.

Lassen Sie sich auch beim Konzert im BIX verzaubern und mitnehmen auf diese wunderbare Reise zusammen mit CARO JOSÈE!

Zum neuen Album schreibt das Magazin JazzThing: „Gelegentlich bluesig eingefärbter, sehr atmosphärischer Jazz mit ebenfalls gelegentlichem Sinti-Einschlag. Josée verzückt mit ihrem eleganten und doch sehr emotionalen Gesang in ihren Geschichten über Gefühle und das Leben an sich...“

Mehr Infos unter: http://www.carojosee.com/

Besetzung: Caro Josée (voc); Patrick Pagels (guit); Steffan Dietrichsen (p); Tammo Bergmann (dr)